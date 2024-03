Ministerio de la Mujer realiza diligencias en municipalidad de Ate ante denuncia de regidora por amenazas de muerte

Tras la denuncia pública de la regidora de la municipalidad de Ate Vitarte, Daphne Pérez Reyes, de haber recibido presuntas amenazas de muerte, a raíz de proponer suspender al alcalde Franco Vidal por treinta días, Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional llegaron al palacio municipal donde sostuvieron una reunión con la regidora.

El objetivo es recoger pesquisas en oficinas de la institución, sin embargo, la regidora no contaba con su teléfono celular pues dijo que esta madrugada se lo habían robado.

“La madrugada me robaron mis pertenencias y celulares cuando estaba dirigiéndome a mi casa la medianoche por la altura de Lino y una moto me interceptó y me jala todas mis pertenencias cuando me encontraba dentro del taxi” señaló Daphne Pérez.

A ello se suma que la policía no podría rastrear los mensajes que llegaron al celular que le robaron porque horas antes la regidora le dio de baja a su línea.

Por su parte el alcalde de Ate negó estar detrás de las amenazas que recibió la regidora y dijo estar preocupado por su situación.