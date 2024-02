Callao: denuncian que menor perdió vacante en San Marcos por certificado escolar sin validez

Faltan pocos días para el inicio de clases en las universidades, y muchos jóvenes se preparan para comenzar sus estudios con entusiasmo. Sin embargo, una denuncia ha llegado a Buenos Días Perú, sobre un menor que vio sus sueños de acceder a una educación superior por error administrativo de su colegio. Jamir, un joven de 16 años que había ingresado con esfuerzo a la Universidad Mayor de San Marcos, perdió su vacante debido a un problema con su certificado de estudios de quinto año de secundaria.

Jamir, quien aspiraba a convertirse en ingeniero agrónomo, había logrado ingresar a una de las universidades más prestigiosas del país. Sin embargo, al realizar los trámites administrativos para formalizar su ingreso, se encontró con una sorpresa desagradable. El certificado de estudios que su colegio le había entregado resultó ser inválido, según la Universidad San Marcos.

La madre del menor, Mirella, explicó a Buenos Días Perú que según el certificado escolar, Jamir había completado satisfactoriamente sus estudios de secundaria en el colegio San Luis Gonzaga, con notas destacadas. No obstante, al validar el certificado a través de un código QR, el centro de estudios superiores encontró que los datos no coincidían. Según el Ministerio de Educación, Jamir solo habría cursado hasta cuarto de secundaria en el colegio Francisco Bolognesi, un colegio al que Jamir nunca asistió ni solicitó vacante.

"La señorita la secretaria me dijo no puede ser posible, porque nuestro sistema está todo bien, vamos a validar. Fuimosa a la Dirección Regional de Educación del Callao nos acercamos, y efectivamente el personal del me dice señora sí efectivamente el registro es válido lo que dice acá en el Ministerio de Educación, entonces el problema es la responsabilidad del colegio", declaró la mujer.

La madre de Jamir ha expresado su preocupación y frustración ante esta situación. Ella asegura que su hijo es un alumno destacado, que no se preparó en ninguna academia para ingresar a la universidad y que había logrado su vacante con esfuerzo y dedicación.

Cabe resaltar, que esta tampoco sería la primera denuncia hacia al colegio Gonzaga por un caso similar. Mirella señaló que al hacer su denuncia pública otras personas también compartieron sus experiencias. Ahora, ella hace un llamado a las autoridades educativas pertinentes para que vean el caso de su hija, y puedan extenderle la vacante hasta que se solucione este problema.

"Hago un llamado a la rectora de la universidad San Marcos para que tomen gestión en el caso de mi hijo, se sensibilicen con este tema que no es responsabilidad de mi hijo, mucho menos mía, y que le puedan mantener su vacante hasta agosto y mi hijo no se vea perjudicado. Jamir está aislado, está muy triste", sostuvo.