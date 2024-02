Vecinos de la Molina denuncian que invasores están tomando cerro de Musa: "Al alcalde Uceda no le interesa"

Vecinos de un sector de La Molina han expresado su preocupación por invasiones detectadas en las partes altas de los cerros, acompañadas de disparos, lo que ha generado gran inquietud entre los residentes. Ellos han alertado sobre la presencia de personas desconocidas que intentan invadir la parte alta en la Asociación de Cooperativa La Musa.

Las imágenes en vivo registradas por Buenos Días Perú muestran a personas tratando de ocupar este espacio con módulos de madera y palos, intentando nivelar la tierra para continuar construyendo. Además, han colocado carteles que indican la formación de una nueva asociación en los altos de Musa.

Según los vecinos, este último martes se produjo un incidente violento que generó temor entre todos ellos. Grupos de aproximadamente 30 personas comenzaron a llegar al área alrededor de las 9:30 a.m. Ellos llamaron a la Policía para intervenir, pero las autoridades se limitaron a observar sin actuar.

"Hemos llamado a la Policía para que los intervenga, y sencillamente ellos han estado con observadores, no han actuado, no los han intervenido, y también al alcalde Diego Uceda debió estar acá; sin embargo al señor no le interesa", expresó una vecina.

Los residentes señalan a Cristian Castro Olivas como responsable de incitar estas invasiones. A pesar de que ha afirmado haber comprado el terreno de una arenera, no existen registros en Sunarp que respalden esta afirmación. Además, han denunciado la presencia de armas de fuego y detonaciones.

Los vecinos de La Musa exigen la intervención de la Fiscalía y el Ministerio público para investigar estos hechos y garantizar la seguridad en la zona.

"De acuerdo al plano de zonificación de La Molina Ordenanza 1661-2013 esta es una zona paisajista PTP y por lo tanto no hay forma de que ahí viva gente, no está condicionado realmente para habilitación urbana", argumentó una de las denunciantes.