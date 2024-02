San Isidro: conductor pierde el control y choca contra muro de berma central de la Costa Verde

Durante la madrugada, un conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra un muro de la berma central de la Costa Verde en San Isidro.

Hasta el lugar de los hechos, llegaron los bomberos, quienes auxiliaron a las dos personas que resultaron heridas: conductor y copiloto.

Hasta el momento, no se sabe la causa del accidente; no obstante, la Policía no descarta que el conductor pudo haber estado bajo los efectos del alcohol.

HERIDOS

Los dos hombres afectados, que quedaron atrapados durante unos minutos después del choque, fueron trasladados al Hospital Carrión.

Los videos de las cámaras de seguridad serán cruciales en el esclarecimiento de este caso; el exceso de velocidad también habría sido parte de los causales del accidente.