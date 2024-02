Hombre es asesinado al defender a su esposa que llegaba con compras por fiesta de 15 años de su hija en Ventanilla

En el distrito de Ventanilla unos desalmados delincuentes asesinaron de dos disparos a un padre de familia que solo trataba de evitar que su esposa sea asalta en la puerta de su vivienda.

La víctima mortal fue identificada como Luis Leonardo Vizcarra Rayme de 54 años de edad, quien, tras recibir los impactos de bala en el pecho, perdió la vida en el instante.

EL SÁBADO SU HIJA CUMPLE 15 AÑOS

La familia de Luis Vizcarra, quien se dedicaba a la reparación de electrodomésticos, se encontraba en los preparativos de la fiesta de 15 años de su hija. Y es justo después de realizar las compras para la celebración, retornaban a su vivienda

Una cámara de seguridad de la municipalidad en el sector donde ocurrió el crimen, es relativamente nueva pero que no captó el hecho solamente registro cuando los delincuentes huyendo del lugar.

Cabe señalar que los vecinos no se explican cómo una cámara recién instalada por la municipalidad no captó el momento del asesinato y señalan sentirse desprotegidos, dado que la zona no cuenta con suficiente iluminación y se ha vuelto demasiado insegura.