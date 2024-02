Promotor decide irse del país por amenazas de extorsionadores: “a punta de plomo y granada”

John Leiva, un promotor de eventos, señala que ha tomado la decisión de irse del país por las repetitivas amenazas que viene recibiendo por parte de 'Los Injertos del Cono Norte', quienes le exigen de 10 mil a 30 mil soles para no atentar contra su vida.

El promotor señala que los artistas invitados a sus eventos también han recibido amenazas por parte de estos hampones, quienes les exigen que no se presenten en sus shows por no haber pagado la suma de dinero que le pedían.

“Mira amiguita contigo vamos a ser prácticos y sencillos, espero que tu seas inteligente y pensante y no vas a querer ganarte problemas con nosotros, sabiendo que este problema no es tuyo. Mira nosotros acá te estamos hablando por el evento de día sábado 17 de febrero, te estarás presentando en el local portales de Huayllabamba, que queda frente a Megaplaza (…) todo evento que se organicen, los eventos tienen que darnos solución (dinero) y si no nos dan solución, no los vamos a dejar que ese evento acabe tranquilo (…) nosotros lo mandaremos a que lo acaben a punta de plomo y a punta de granada, solo evítate problemas, si los organizadores no nos dan un tipo de solución, es mejor que canceles tu participación a ese evento, sino tú también saldrás afectadas. Así que también hazlo saber a (John Leiva).”, fue el mensaje que leyó Pamela Acosta del teléfono del agraviado.

¿AMENAZAS VIENEN DESDE TRUJILLO?

Leiva afirma que las amenazas vendrían desde Trujillo tras indagaciones ha tenido con otros promotores, añadiendo que los mensajes extorsivos iniciaron luego de desarrollar un evento en esta ciudad de La Libertad.

Por otro lado, señala que durante su último evento recibió apoyo por parte de efectivos del grupo terna, quienes resguardaron la zona. La Municipalidad de Puente Piedra también les ha brindado seguridad a las afueras de su casa.