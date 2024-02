Perdió la visión de un ojo hace siete meses por enfrentamiento entre barristas y aún no tiene justicia

¡Aún no tiene justicia! Una mujer perdió la visión de un ojo hace siete meses tras ser víctima de un ataque entre pseudo barristas en ‘Nocheto’ en Santa Anita.

La mujer, identificada como Luz Anchivilca, perdió la visión del ojo derecho luego de que le cayera una piedra en el rostro durante un enfrentamiento a pedradas entre estos malos hinchas.

PIDE JUSTICIA

Pese a que se les proporcionó las cámaras de seguridad a las autoridades del mencionado incidente y que ya han pasado varios meses, todavía no se ha dado resolución de su caso.

La mujer mostró su indignación por el caso de los dos menores que fueron afectados por un disparo y pide justicia tanto para ella, como para el caso de los adolescentes.

“Señor alcalde, ¿usted no vive en Santa Anita? O no ve la magnitud del daño que está haciendo usted, porque nosotros tuvimos un evento de aniversario, nos mandó un contingente para que no hagamos (…) y ese día (enfrentamiento) no había nadie, solo dos patrulleros de Villa Hermosa (…) diciendo usted que ha mandado 70 policías, ¿dónde han estado?”, reclamó la mujer agraviada.