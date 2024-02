¿Barras bravas están reclutando menores? Psicólogo social explica por qué se da esta situación

Este fin de semana se reportó una feroz balacera entre delincuentes que portaban las camisetas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, de la cual terminaron heridas cuatro personas. Uno de los aspectos que más llama la atención de este tipo de incidentes, es que suelen haber menores de edad involucrados; ante esta situación, el psicólogo social Jorge Yamamoto se pronunció sobre qué podría estar causando esta problemática entre pseudo barristas.

“En el presente estamos viendo una creciente escalada de comportamientos contra ciudadanos, de la violencia y la inseguridad. Estamos retrocediendo a la época tribal en la que no había ley y no habíamos entendido que, sumando, ganamos todos. El fútbol despierta estas sensaciones tribales y terminamos en una barra como si fuera una tribu, queriendo matar a los otros como si fuesen algo bueno, es como un retroceso de más de mil años de evolución en el cerebro”, indicó el especialista, quien destaca que la pandemia ha desencadenado un aumento de los problemas de salud mental, afectando la autorregulación y que esto se evidencia en los adolescentes que están optando por dedicarse a actividades criminales.

ADOLESCENTE DEDICADOS A LA CRIMINALIDAD

En las imágenes compartidas por Buenos Días Perú se observa a menores formando parte de colectivos violentos. Yamamoto advierte cuáles serían los riesgos de esta práctica para el desarrollo del plan de vida de los adolescentes.

“Si tenemos a un niño que crece en una estructura familiar con calidez, con amor, pero con disciplina, que además tiene una alimentación, no de lujo, pero estable, que tiene buenas conversaciones y que ve contenidos divertidos y educativos, no pura basura y saca buenas notas y tiene varias perspectivas de futuro, un pequeño negocio, estudiar, va siendo aceptado por las parejas, entonces tenemos el desarrollo adecuado. Pero qué pasa si rompemos esa cadena, si nace con negligencia parental, es decir que los padres no son sensibles a su entorno”, indicó el especialista, quien expone que esto no se relaciona necesariamente con la pobreza que esté experimentando la familia, advirtiendo que, si estos jóvenes no tienen oportunidades educativas, disciplina, buena alimentación, son más propensos a caer en la delincuencia.

“La delincuencia no se va a poder extinguir, de acuerdo a los estudios, pero podemos hacer que sea una minoría y no que se desborde en una sociedad delictiva.", sostuvo.