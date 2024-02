Paolo Guerrero: estos son los chats extorsivos que recibió su madre ‘Doña Peta’

Paolo Guerrero rompió el silencio y expuso que no jugará para la Universidad César Vallejo tras los mensajes extorsivos que empezó a recibir su madre luego de firmar con el club poeta.

“Habla, tía Peta, mándale este recado a Paolo o aka el norte es nuestro (…) y ke vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos ke nos haga una colaboración a la organización, caso contrario, así esté con 10 guardaespaldas, lo vamos a topar y luego se lamentará de las consecuencias… K nos llame alguien a dar una solución y si se apega a la policía nos vamos a enterar”, se lee en uno de los mensajes que le mandaron a su madre.

“Mire vieja ahora si estás hablando con el dueño del circo”, fue parte de los mensajes. “Me mandas a chistosos que me hablen vas a ver que te vas a lamentar cuando lo haga un atentado al 9 (…) y eso es por culpa de ustedes, de pegarse con chistosos que nadie los conoce acá en Trujillo. Esos que mandaste a hablar no pasa nada, son puros chistosos (…) A mí que me hable un (…) si quieres parte balón”, es otro de los chats que expuso a BDP.

ANA PAULA CONSORTE LE DIJO QUE ELLA NO VA

Su pareja, la modelo brasileña Ana Paula Consorte, al enterarse de esta situación le dijo a Paolo Guerrero que ella no está dispuesta a ir a Trujillo por la seguridad de sus hijos.

“Mi mujer se enteró de esto me dijo: yo no voy, yo no voy a exponer a los bebés, a los niños a una inseguridad, cualquier cosa que pueda pasar y ella tomó la decisión de no ir”, relató el ‘Depredador’.