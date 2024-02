Promotor de eventos folclóricos denuncia ser víctima de extorsión

Nuevamente el mundo del folclore bajo la mira de los extorsionadores. Tras callar por casi 3 meses, un valiente promotor de eventos folclóricos decide denunciar a una mafia que lo amenaza constantemente.

Su nombre es John Leyva Zorrilla y trabaja con artistas de la talla de Dina Paucar, Sonia Morales, Yarita Lizeth, entre otros y ahora solo es uno de los muchos promotores y empresarios que vienen siendo extorsionados por estas mafias.

Según su denuncia, los delincuentes le envían mensajes de diferentes números cuando realiza sus eventos en todo el Perú.

“Hoy te toco a ti. te estamos hablando por el evento y el aniversario de Dina Paucar del día domingo. acá nos colaboras con 30,000 soles si no caso contrario nosotros no te vamos a dejar trabajar bien en ninguno de tus eventos que hagas. tienes 24 horas para que nos llamen cualquier vago a dar solución, si no ya sabes lo que pasará” se puede leer en uno de los mensajes extorsivos que recibió, por el evento que promocionaba en la ciudad de Trujillo.

Cabe señalar que mayormente es en Trujillo donde recibe este tipo de amenazas, que puede ser semanalmente en muchas ocasiones, un detalle importante a tener en cuenta es que cuando recibió el primer mensaje extorsivo decidió pagar pensando que eso los iba a disuadir de seguir amenazándolo.