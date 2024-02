Vecinos sin límites: hombre deja atrapados a residentes con desmonte de construcción ilegal en el Rímac

Vecinos del distrito del Rímac se encuentran atrapados en su pasaje desde hace más de 15 días debido al desmonte acumulado en una construcción ilegal de una vivienda realizada por uno de los residentes del área. Este sujeto, cuyo proyecto de construcción comprende el segundo piso de su vivienda, ha bloqueado completamente el pasaje con piedras, desmonte y fierros, impidiendo que cientos de vecinos puedan llevar a cabo actividades cotidianas como ir al trabajo o al mercado.

La situación ha generado una verdadera pesadilla para los habitantes del asentamiento humano San Cristóbal, quienes han quedado atrapados en su propio vecindario. Además, se reportó que una menor resultó herida durante este periodo, tras haber sido lastimada por un fierro mientras transitaba por el área.

El responsable de la construcción ilegal intentó justificar su accionar argumentando que contaba con el permiso de las autoridades municipales, aunque no presentó evidencia concreta al respecto. Admitió que la construcción carecía de columnas y estructuras adecuadas, y alegó limitaciones económicas como justificación para no contratar a un ingeniero civil. "Muéstrenme un muerto, no hay ningún muerto", indicó a Buenos Días Perú.

Sin embargo, las autoridades municipales tomaron cartas en el asunto y multaron al hombre con más de 200,000 soles. Los denunciantes esperan que la fiscalización de la comuna sea permanente para evitar que el sujeto reinicie la obra y para garantizar la seguridad de los vecinos en la zona.