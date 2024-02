Adultos mayores en Comas en riesgo: se han caído a causa de pistas destrozadas

Pese a que ya ha pasado más de un mes de la intervención de las autoridades municipales, los vecinos denuncian que las pistas cercanas al Mercado Chacra Cerro permanecen destrozadas. Los más afectados son los adultos mayores, quienes han llegado a sufrir caídas y accidentes al querer movilizarse por la zona.

“Es bien difícil (caminar por aquí) por todo lo que han hecho, yo hasta me he caído, me he roto todo el brazo”, indicó una adulta mayor, mientras mostraba sus heridas.

HAN INTENTADO ARREGLAR LA VÍA

Los residentes han intentado arreglar la vía por sus propios medios, ya que se han visto impedidos de estacionar sus vehículos y transitar por la calle con normalidad.

Un vecino señala que ha tenido que alquilar una cochera, que le cobra 10 soles diarios, al no poder estacionar su auto donde usualmente lo hacía.