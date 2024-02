Matan a joven antes de viaje a EEUU: motorizado habría discutido con ella antes de dispararle

Terrible historia. Tiziana Lidia Sánchez (27) fue asesinada por un sujeto cuando ella acudió a la panadería para hacer compras. El hecho ocurrió en el distrito de La Victoria.

Según el testimonio de la madre de la víctima, el sujeto habría llegado en moto, sin casco, e ingresó a conversar con su hija a la panadería, luego, sacó un arma para dispararle sin piedad. Después salió del local y volvió a entrar para dispararle nuevamente, finalmente, se retiró para huir en la moto en la que llegó, pero no arrancó en un primer momento. Lo que llamó la atención es que pese a la presencia de testigos, nadie hizo nada para detenerlo.

PIDE ACCIÓN A LAS AUTORIDADES

La madre de la víctima pide a las autoridades que revisen las cámaras de seguridad y que ubiquen al sujeto que le quitó la vida a su hija. Añadió que ese hombre no era pareja de su hija, por lo que supone que se trataría de alguien que se habría obsesionado con ella.

Asimismo, la mujer explicó que la policía no le ha llamado y nadie hace nada, pese a que el caso ocurrió el pasado 30 de enero y que se dio aviso a las autoridades. También señaló que desconoce si su hija recibía amenazas o si era acosada.

“Pido a la presidenta que mi hija no sea una cifra más. Mi hija no era un delincuente. Ayúdenme a encontrar al sujeto que le quitó la vida”, solicitó la madre entre lágrimas a las autoridades que aún no se habrían acercado para realizar las pesquisas de este caso.