Pacientes oncológicos denuncian que no hay medicinas en INEN: Minsa reconoce desabastecimiento

Pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) denuncian que están experimentando dificultades adicionales a su lucha contra el cáncer debido al desabastecimiento de medicamentos oncológicos. El ministro de Salud, César Vásquez, confirmó la falta de medicinas el último sábado 27 de enero.

El desabastecimiento de medicinas no es la única deficiencia, ya que los afectados señalan que la compra de fármacos en establecimientos privados les cuesta hasta cinco veces más. Además, señalan que no hay camillas, y alguno de ellos han tenido que dormir en sillas de ruedas.

"No hay cama. Vine con mi esposo todo enfermo, delicado, tampoco lo han atendido bien, no me han dado camilla, no me han dado nada y mi esposo no aguantaba hasta que se murió hace una semana, ya falleció", manifestó una afectada.

En respuesta, el INEN emitió un comunicado indicando que se encuentra en el proceso de adquisición de medicamentos y que están gestionando donaciones de productos farmacéuticos a través de instituciones aliadas.