Rutas de Lima suspende cobro de peajes en Puente Piedra: retiran garitas de Chillón

La concesionaria Rutas de Lima (RDL) suspendió el cobro de peaje en las garitas de Chillón, ubicadas en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte en Puente Piedra, desde las 10:00 p.m. de este último lunes 29 de enero. La decisión se tomó a pesar de no haber recibido notificación formal sobre la medida cautelar emitida el viernes 27 por el Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad en lo Comercial de Lima.

En un comunicado oficial, la empresa informó que la medida solo afecta las unidades de peaje Chillón, mientras que las del tramo concesionado de la Panamericana Sur continúan operando con normalidad. Asimismo, expresó su rechazo a la medida cautelar, calificándola de "acto arbitrario" y "contrario a la ley".

"RDL no ha sido formalmente notificada, motivo por el cual la misma [fallo judicial] no ha podido ser ejecutada. No obstante, difusión pública ha derivado en que se hayan emitido distintos pronunciamiento y manifestaciones públicas que generan incertidumbre y confusión en los usuarios”, indicó en la misiva.

El fallo judicial emitido por el juez Juan Varillas Solano, del Séptimo Juzgado Civil, admitió la medida cautelar solicitada por la Asociación Casa Huerta El Paraíso – Puente Piedra. Esta medida suspende provisionalmente el cobro de peajes en las garitas de Chillón y ciertas cláusulas del contrato de concesión firmado en enero de 2013 entre Rutas de Lima SAC y la Municipalidad de Lima, relacionadas con la tarifa a pagar por los transportistas.

Además, el magistrado designó a Carlos Farfán Condori como veedor encargado de verificar el cumplimiento de la orden judicial.