"La Batería del Loco Aroni" siembra el terror en SJL: dejan explosivo y disparan contra ferretería

En la zona del paradero 3 de Huáscar, en de San Juan de Lurigancho, se ha registrado un aumento de actos extorsivos dirigido hacia diversos negocios locales, incluyendo ferreterías y bodegas.

Bajo la identificación de "La Batería de Loco Aroni", esta banda criminal ha llevado a cabo una serie de actos violentos, como dejar explosivos en establecimientos comerciales y disparar contra las puertas de estos locales. Este es caso de la dueña de una ferretería, quien está siendo víctima de intimidación y amenazas que ponen en peligro su vida y la estabilidad de su comercio.

Según relató la afectada, desde el octubre del año pasado está siendo intimidada. A pesar de haber presentado denuncias y solicitado ayuda, ella indica que la repuesta de las autoridades ha sido poco efectiva.

"Yo no sé a qué le llaman que estén cuidando a las personas extorsionadas (...) vienen, hacen su debida presentación, vienen a firmar el cuaderno, me hacen firmar un cuaderno, pongo mi DNI, ponen mi huella digital y se van", explicó.

La agraviada denuncia que recién, desde este 17 de enero, este grupo de delincuentes le piden una suma específica de dinero y no dejan de hostigarla. "Yo me quedé endeudada en el banco, yo tengo préstamos hasta el día de hoy yo no puedo terminar de pagar. Cómo quieren que yo siga avanzando, si yo no tengo apoyo de las autoridades", manifestó.