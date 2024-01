¡Exclusivo! Habla mamá de barbero secuestrado en SJL: "Habían como 5 personas más en cautiverio"

El dueño de una barbería, de apenas 21 años, fue secuestrado desde su negocio por una banda organizada de delincuentes en San Juan de Lurigancho. La madre del joven, cuya identidad se mantiene en anonimato por seguridad, comparte los detalles angustiantes de este evento.

El secuestro ocurrió el 24 de enero, cuando el joven fue abordado por los criminales mientras trabajaba en su local. Previo al incidente, la familia había recibido amenazas, pero no imaginaban que la situación se tornaría tan grave.

"La verdad es que mi hijo a mí no me contó nada, nos hemos enterado de todo a raíz del secuestro (...) Él dice que por miedo no dijo nada y todo eso, pero la verdad ellos no medían la gravedad del problema", indicó la mujer.

Tras dos días de cautiverio en una casa del mismo distrito, el joven fue liberado en una operación policial. Aunque el hijo apenas ha hablado sobre su experiencia, la madre revela que él y otro joven fueron retenidos junto a otras cinco personas en la vivienda.

La banda de secuestradores exigía un rescate inicial de 15000 soles, pero el monto podría haber aumentado con el tiempo. A pesar de los intentos de la familia por comunicarse con los secuestradores, no obtuvieron respuesta.

La madre, visiblemente preocupada, espera que las autoridades policiales investiguen a fondo el caso y protejan a las personas afectadas. Cabe destacar que, no se descarta que esta banda criminal este vinculada con otros raptos en Lima Sur y Este.