Cae pareja de “Raqueteros” con una pistola ametralladora en Independencia

La Policía Nacional logró la captura de una pareja de “raqueteros” a bordo de vehículo con una ametralladora tipo míni uzi. Los intervenidos se movilizaban a bordo de un vehículo con lunas polarizadas el distrito de Independencia.

Ambos sujetos tienen antecedentes delictivos y en todo momento negaron cualquier vínculo con el arma de fuego.

Los detenidos fueron identificados como Richard Eduard Tipe León, quien tiene antecedentes en el 2018 por delito contra la seguridad pública fabricación de armas de fuego, también tiene antecedentes por delito contra el patrimonio tentativa de robo 0234 y en el 2022 delito contra la seguridad pública peligro común conducción de vehículos motorizado en estado de ebriedad.

También fue detenida, Yoselin Cielo Peralta Ulloa, 23 años también registra antecedentes por incumplir medidas de protección por violencia familiar.

Entre sus pertenencias, se les incautó una ametralladora de gran impacto letal con una cacerina con capacidad para 30 balas y 2 equipos celulares.

Cabe señalar que la pistola ametralladora de fabricación estadounidense es de marca Ingram calibre 9 mm y es un arma que no se utiliza en el país, no se fabrica aquí y no es utilizada por ninguna institución titular del Estado, por lo que se presume que habría ingresado de contrabando a nuestro país.