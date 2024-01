Teniente alcalde de Chorrillos: "pescadores invadieron espacios de sombrilleros formales"

Desde primeras horas de la mañana, Chorrillos es un escenario de una batalla campal entre pescadores artesanales y fiscalizadores por la recuperación de espacios públicos. Imágenes capturadas por Buenos Días Perú revelan un punto crítico alrededor de las 6:30 a.m., donde se registraron enfrentamientos a piedrazos y palazos. Inclusive, tuvieron que trasladar a un sereno de emergencia porque fue herido durante la gresca.

Tras estos incidentes registrados, Richard Cortez, teniente alcalde de Chorrillos, explicó que la intervención tenía como objetivo recuperar el espacio público para la instalación de sombrillas por parte de una asociación debidamente formalizada; sin embargo, los pescadores intentaron invadir el área recuperada y su comuna tomó las acciones correspondientes.

"Lo invadieron. Nosotros hemos tomado las acciones correspondientes para que eso no vuelva a suceder, porque ellos tienen solo autorización para arreglo de sus redes y de sus barcos", detalló.

El teniente alcalde insistió en que el área recuperada por la municipalidad no afecta el espacio asignado a los pescadores, indicando que no se ha tocado "ni un centímetro de la zona que les corresponde". Además, señaló que se ha intentado dialogar con los pescadores, pero hasta el momento no han respondido a las invitaciones.

Ante la pregunta sobre la continuidad del cerco metálico, Cortez afirmó que se mantendrá para preservar el espacio recuperado. Aseguró que la municipalidad buscará la sostenibilidad de la intervención y espera que los pescadores comprendan la intención detrás de las acciones tomadas.

"Malos dirigentes les han dicho otra cosa, les han dicho que vamos a querer meternos al muelle, que vamos a recuperar el mercado, eso no nos corresponde eso es responsabilidad de Fondepes", aclaró.