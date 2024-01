Denuncian que reciclador invade vereda con acumulación de basura y atrae ratas en VMT: roedores ya han atacado a niños

Vecinos del Jirón José de la Torre Ugarte, en Villa María del Triunfo, denuncian que un reciclador está acumulando desperdicios en la puerta de su vivienda y está poniendo la salud de los residentes en peligro. Un hombre de aproximadamente 70 años recoge y almacena diversos objetos y desechos, invadiendo la vereda y afectando la calidad de vida de los moradores.

La situación ha llegado a niveles críticos, con la basura extendiéndose desde la entrada de la casa hasta la vía pública. Los vecinos indican que la acumulación de desechos ha creado un foco infeccioso, atrayendo roedores e insectos, y que uno de los roedores ha atacado a una niña.

A pesar de las denuncias de los vecinos y las visitas de fiscalizadores municipales, la basura no ha sido retirada de la vía pública. "Las fiscalizadoras vinieron pero no hicieron nada, solo le pusieron un papel, y no podían hacer nada porque no encontraban al señor", indicó un vecino a Buenos Días Perú.

La vivienda en cuestión muestra signos de inestabilidad y peligro, con objetos acumulados hasta el techo y un muro que parece no tener fijación adecuada. Los residentes han expresado su temor por posibles accidentes y el peligro que representa para los niños que juegan en la zona.

La comunidad exige una intervención urgente de las autoridades locales, incluyendo la Municipalidad de Villa María del Triunfo, para abordar este problema de acumulación de basura y garantizar la seguridad y salud de la comuna. Además, solicitan apoyo para el hombre de 70 años, quien parece estar en condiciones precarias y necesitaría ayuda psicológica.