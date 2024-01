Vecinos de La Victoria indignados por liberación de mujer acusada de asesinar a su hijastra: no la quieren de vuelta en la zona

La liberación de Zarela Chávez Mason Vite, la mujer acusada de asesinar a su hijastra de 10 años, ha generado indignación entre los vecinos de La Victoria. La mujer fue detenida por asfixiar a la menor, pero la versión oficial ha dado un giro, señalando que habría incidido en el suicidio debido a las condiciones de vida de la niña.

Las cámaras de Buenos Días Perú llegó hasta la quinta donde residía la niña y ocurrió el trágico hecho. Los residentes, en su mayoría, indicaron que no quieren a Zarela Chávez en la zona, y expresaron su descontento y repudio por su liberación.

"Esa basura sí, pero no sé la justicia, no sé qué pasa con la justicia que la soltaron tan rápido. Ella no la habrá matado con su mano, pero sí la indujo", señaló una vecina.

Según testimonios recogidos, la niña sufría constantes maltratos por parte de la anciana de 70 años: la menor era sometida a recoger botellas y trabajar en Gamarra, recibiendo solo 30 soles diarios como pago.

A pesar de la liberación, las autoridades continúan con la investigación por el delito de incitación al suicidio. Como se recuerda, el jefe de la División de Homicidios señaló que la pena máxima por este delito no supera los 4 años, y la mujer podría enfrentar una condena suspendida, con obligación de pagar reparación y realizar servicio social.