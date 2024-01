Vecinos de Chorrillos están atemorizados: ya son dos cadáveres que arrojan en Pantanos de Villa en menos de un mes

Los vecinos de los alrededores de los Pantanos de Villa denuncian estar cansados de la inseguridad y el abandono que sufre esta zona de Chorrillos, donde en el último mes, se han encontrado dos cadáveres en la misma área. El caso más reciente involucra el trágico asesinato de un joven de 18 años, quien fue abandonado entre los arbustos de este sector natural y ha generando un clima de temor entre los residentes.

"Estamos bastante preocupados, porque este no es el primer caso de una persona que ha sido asesinada aquí, sino en un mes ya son dos personas, y en realidad esto no viene de ahorita esto viene sucediendo ya con años años atrás", indicó una ciudadana a Buenos Días Perú.

No obstante, el problema no se limita a estos terribles hechos. Los moradores están preocupados por la falta de seguridad en el área, pues señalan que no existen cámaras de videovigilancia y que la zona está prácticamente tomada por personas de mal vivir.

Los vecinos han solicitado el apoyo de las autoridades, especialmente de la Municipalidad de Chorrillos, para mejorar la seguridad en la zona. Han señalado que, a pesar de los intentos de limpieza, la falta de cercos y alumbrado público propicia la presencia de personas indeseadas.

El lugar, administrado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernarp), ha sido objeto de solicitudes de los vecinos para cercar el lugar y contar con medidas de seguridad adicionales; no obstante, hasta el momento, estas solicitudes no han sido atendidas.

"Nosotros queremos que la municipalidad nos apoye, porque esta zona si bien es cierto pertenece y está administrada por Sernarp, necesitamos que la municipalidad nos apoye al menos en la avenida 12 de Octubre con cámaras de videovigilancia para que estas cosas no pasen", reclamaron.