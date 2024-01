PNP: Madrastra involucrada en muerte de menor será investigada por instigación al suicidio

El caso de la menor de edad hallada muerta al interior de su vivienda en el distrito de La Victoria da un giro de 180 grados. Según la investigación de la Policía Nacional, la niña no habría sido estrangulada hasta la muerte por su madrastra, sino la menor habría cometido un suicidio.

“La División de Investigación de Homicidios descarta el homicidio sin embargo seguimos trabajando con el suicidio (…) Una pericia importante para nosotros es que el cadáver no presenta lesiones externas la investigada Zarela Chávez tampoco presenta lesiones externas esto nos revela que no ha habido enfrentamiento no ha habido rozamiento”, señala el jefe la División de Investigación de Homicidios, Crnl. PNP Ricardo Espinoza

Esta nueva hipótesis no exime de responsabilidad a la madrastra, pues esta lamentable decisión que habría tomado la menor fue provocada por los abusos físicos y psicológicos por parte de su cuidadora de 66 años.

Las investigaciones arrojaron que la menor de 10 años se encontraba en un espacio con totalmente hostil en condiciones muy adversas, a a la que se suma la falta de aprecio.

La madrastra fue sometida a una pericia psicología para determinar los rasgos de su personalidad y así descubrir el tipo de vínculo que tenía con su hijastra.