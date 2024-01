Especialista tributario sobre aumento de arbitrios: “lo que falta en el Perú es transparencia”

Algunos municipios de Lima y Callao han incrementado el costo de los arbitrios. Ante esta situación, el Dr. Martín Cuéllar, especialista en temas tributarios, precisó algunos detalles sobre esta medida.

“Por cultura general todo el Perú debe saber que los gobiernos locales tienen la obligación de cumplir las leyes y hay una ley de diputación municipal que le pone el cascabel al gato y la obligación de hacer un ejercicio financiero mediante un informe técnico financiero y posteriormente una metodología para la distribución del pago de los arbitrios municipales ejercicio que lo tienen que hacer todos los altos las municipalidades distritales y provinciales, pero que obviamente este ejercicio tiene que ser con la transparencia y la difusión a la ciudadanía y me parece que ahí hay un déficit porque no solamente que el ciudadano sepa ‘a partir del 2024, ahora los arbitrios municipales han subido’ tienen que decir el porqué, se sobreentiende que es por mandato de ley pero eso no quita que cada alcalde con sus regidores haga una audiencia pública de manera presencial, virtual o combinada para transparentar”, expuso el especialista.

Cuéllar destaca la importancia de transparentar este proceso y recomienda que, a través de las oficinas de imágenes instrumentales de comunicación de cada gobierno local, se organicen audiencias para explicarle a la ciudadanía sobre cómo salió el nuevo monto.

“Eso es lo que está faltando en el Perú, la transparencia”, indicó, añadiendo la morosidad histórica que hay en el país en este tema tributario.

ARBITRIOS

La Victoria encabeza la lista con el mayor aumento, cobrando un 29.59% más para el año 2024. Otros distritos que experimentarán aumentos significativos son Surco con un 19.7%, Villa El Salvador con el 15%, San Juan de Lurigancho con el 10%, San Isidro con el 9.90%, y La Molina con el 11.64%.

En el caso de Barranco, se prevé un incremento del 25.07%, y San Juan de Miraflores experimentará un aumento del 21.29%.