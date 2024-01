Exalcalde de Comas desliza que el ataque contra su casa tendría relación a sus críticas sobre actual gestión

La casa del exalcalde de Comas Miguel Saldaña fue blanco de unos criminales, quienes detonaron un explosivo la noche de este lunes, causando daños en el inmueble y el terror de los vecinos. Al ser consultado sobre este ataque, reveló que no descarta que el atentado se encuentre relacionado con la crítica que realizó sobre la forma en la que el actual alcalde Ulises Villegas se encuentra llevando a cabo el desalojo de los ambulantes del mercado Chacra Cerro.

“Hay una correlación de hechos, ha habido un desalojo el día primero de enero de ambulantes, una dirigente me pidió que la entreviste y yo el día jueves la entrevisto. El viernes, el alcalde saca un TikTok diciendo que yo estoy fomentando el regreso de los ambulantes a la calle y eso es falso y lo estoy escuchando en otros medios más. Ósea por qué el alcalde tiene que decir que yo por entrevistar… la única manifestación de que hecho de que dialogue, converse con ellos, es a través de mi programa (…) Yo no lo he estimulado…”, indicó la exautoridad municipal.

No obstante, al ser consultado sobre si acusa directamente al actual alcalde o alguien vinculado a él sobre este atentado indicó que “la única razón por la cual yo podría recibir un atentado es porque alguien le debe haber molestado la entrevista porque no encuentro otra cosa”, señaló, añadiendo que en dicha entrevista criticó el “procedimiento” que utilizó la actual gestión para el desalojo de los ambulantes.

Sobre el ataque, precisó que el lugar donde tenía las cámaras de seguridad se le fue la luz antes del atentado.

ARREMETE CONTRA EL ALCALDE DE COMAS

El exfuncionario cuestionó las declaraciones del alcalde Ulises Villegas en contra de su anterior gestión y le pidió que deje de decir que se encuentra estimulando a los comerciantes informales que regresen a la calle.

“No mienta señor, escucha mi programa (…) el hecho de que no quiera dialogar con estas personas no tiene por qué culparme a mí” indicó sobre su programa La ciudad es nuestra.