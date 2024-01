Hernán Sifuentes sobre planes para combatir delincuencia en SMP: "Vamos a contratar a policías en sus días de franco"

El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, explicó los esfuerzos de su municipalidad para abordar el incremento de la delincuencia en su distrito, pese al estado de emergencia. El burgomaestre indicó que sus logros en su primer año de gestión radican en la recuperación de espacios públicos y la lucha contra la informalidad que sirve de refugio para la criminalidad.

Sifuentes también compartió detalles sobre las inversiones en seguridad ciudadana, la contratación de serenos y fiscalizadores, así como la colaboración con la Policía Nacional. Mencionó la ejecución del presupuesto asignado, aunque reconoció ciertos desafíos burocráticos.

"Nosotros hemos invertido 10 millones, hay que tener en cuenta también que son presupuestos que nos dejan a nosotros (...) Por otro lado, nosotros recibimos no S/16 millones, sino 8,400 millones, eso lo recibimos mediante el Decreto de Urgencia 034, en donde S/6,200 millones podían ser invertidos en seguridad ciudadana y S/2,200 millones en fiscalización", detalló.

"Sí se invirtieron estos presupuestos; sin embargo, no todo el presupuesto fue invertido, solo casi 7 millones, porque fue dado por el estado de emergencia, el cual fue declarado el 19 de septiembre; no obstante la publicación del decreto de urgencia fue el 27 de octubre, la asignación fue el 31 de octubre, y la publicación de bases ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado fue el 11 de noviembre. Antes de eso, nosotros no podemos gastar ese dinero, y en consecuencia nosotros teníamos un mes y medio para gastar con responsabilidad", agregó.

"Se contrataron un promedio de un promedio de 500 serenos y más menos 200 fiscalizadores de transporte y y de sanciones en cuanto a las clausuras de los locales", precisó.

"Hemos potenciado nuestra central de monitoreo de cámaras que mañana la inauguramos. Hemos también adquirido más cámaras de seguridad entre muchas otras cosas", añadió.

En cuanto a la prevención, se refirió a programas gratuitos de arte y deporte para jóvenes, así como a la atención y empleabilidad de mujeres rescatadas de situaciones de violencia. Además, resaltó la importancia de la articulación con el Centro de Alerta Mujer y la bolsa de empleo.

Sifuentes Barca también abordó la amenaza del fenómeno del Niño y las crecidas del río Rímac, señalando que se ha reunido dos veces con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para coordinar obras importantes en el distrito.

Finalmente, reconoció que la inseguridad es un desafío que afecta a todo el Perú y aseguró que la municipalidad seguirá trabajando para disminuir los índices delictivos de manera eficiente y transparente.