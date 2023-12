Puente Atocongo: ciudadanos empiezan a viajar al sur de Lima por fiestas de Año Nuevo

A solo dos días de la llegada del Año Nuevo, un considerable número de limeños ha iniciado sus viajes hacia el sur del país para celebrarlo. El puente Atocongo se ha convertido en punto de encuentro para aquellos que buscan transportarse hacia destinos como Mala, Nazca e Ica a un precio bastante económico.

Diversos ciudadanos llegaron al conocido paradero informal, donde buscan opciones de transporte más accesibles en comparación con los costos de la mayoría de terminales terrestres. A pesar de que algunos viajeros reportaron un aumento de pasajes en una cifra que oscila entre S/3 y S/5 en horas de la mañana, reiteraron que estos precios siguen siendo más bajos en comparación con otras alternativas.

Las cámaras de Buenos Días Perú no registraron la presencia de fiscalizadores de Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ni policías en la zona, a pesar de que estos buses se quedan estacionados en pleno tránsito al menos 10 minutos para obtener pasajeros. No obstante, estos vehículos no son del todo ilegales, y usualmente se les fiscaliza para saber si las unidades están en condiciones adecuadas, número de pasajeros a bordo, y si los choferes están en óptimas condiciones para laboral.

Cabe resaltar que, lo ilícito sí radica en minivans que se estacionan también en este paradero, y no cuentan con los permisos ni seguridad necesaria.