Lince: vendedora de desayuno se recupera tras choque entre ambulancia y transporte público

A casi una semana de que una trabajadora ambulante perdiera su carrito, donde vendía desayunos en las calles de Lince producto a un accidente de tránsito entre una ambulancia y unidad de transporte público se viene recuperando de manera progresiva.

En declaraciones para Buenos Días Perú, María Pintado contó que, viene recibiendo ayuda de especialistas de la salud producto a los golpes que tiene en el brazo y piernas.

“Tenía la cita para ayer, no me pudieron atender porque la persona del Soat no había llevado el contrato. No tengo medicamentos y estoy con el dolor”, mencionó.

HIJO A SALVO

La víctima de este accidente reveló que minutos antes del impacto entre las dos unidades vehiculares, envió a comprar algunos productos a su hijo a una tienda cercana, quien se salvó por un milagro.

Finalmente, las personas que desean colaborar con Maria Pintado pueden brindarle ayuda por medio del aplicativo Yape al 974611401