Los Olivos: intervienen avícola clandestina que almacenaban pollos en condiciones insalubres

En un operativo realizado en el distrito de Los Olivos, se descubrió una avícola clandestina que operaba en condiciones insalubres y sin las licencias de funcionamiento correspondientes. El establecimiento, que originalmente tenía otra fachada, se dedicaba al acopio y faenamiento de aves, aunque solo contaba con permisos para la primera actividad.

En el interior del local, se encontró un amplio espacio donde los trabajadores operaban de maneras poco higiénicas, faenando aves sin los permisos necesarios de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria).

La intervención se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves, y aunque se realizó una limpieza después del allanamiento, las condiciones inadecuadas seguían estando a la vista: pollos en bolsas en el suelo, balones de gas y calzado en un entorno sucio.

El gerente de Prevención y Promoción de la Salud del distrito de Los Olivos informó que el establecimiento tenía el permiso de acopio y venta de aves, pero no contaba con autorización para el faenamiento. Además, mencionó que los permisos de SENASA estaban en trámite, pero mientras no fueran otorgados, no se permitía realizar el faenamiento en el local.

También se reveló que este establecimiento y otros tres operaban de manera clandestina, y se procedió a inmovilizar la mercadería para evitar riesgos a la salud pública. Finalmente, el municipio investiga la distribución de los pollos a diferentes mercados del distrito.