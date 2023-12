Expresidente del TC afirma que magistrado Monteagudo debe ser vacado

El indulto a favor del ex presidente Alberto Fujimori sigue generando polémica., y es que, para el ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, el magistrado Manuel Monteagudo debe ser vacado por haber violado la reserva de la función al pedir que se anule la resolución que ordenó la liberación del exmandatario por no haber sido sometido a debate en el pleno del TC.

Para Blume, se trata de un aspecto interno que no debe exponerse públicamente. “Estos temas deben solucionarse al interior del tribunal constitucional, tanto es así que la Ley Orgánica del tribunal constitucional es muy clara al establecer el deber de reserva que tiene el magistrado y es tan serio ese deber de reserva que violar la reserva propia de la función es causal de vacancia de acuerdo al artículo 16 inciso quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional” indicó.

El ex presidente del Tribunal Constitucional señaló que la violación de la reserva de la función es frecuente, pero se ha normalizado, por lo que no hay antecedentes de vacancia por ese motivo.

Blume mencionó que el pedido de Monteagudo no tiene sustento debido a que él tuvo un voto singular en la primera resolución que indicaba que no había lugar a una aclaración sobre el indulto a Fujimori.

“Cuando un magistrado ha hecho voto singular simplemente ahí ha quedado la cosa, ya él no interviene y no debe intervenir porque él discrepó de la decisión de la mayoría, en este caso la decisión de la mayoría fue que se declara improcedente los pedidos de aclaración y que se ejecute la sentencia que restablecía el indulto” señaló Blume.