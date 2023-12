Vecinos denuncian irregularidades en discotecas de VES: robos, bulla, grescas y otros

Vecinos del distrito de Villa El Salvador señalan que han recibido amenazas tras denunciar situaciones irregulares en las discotecas de la zona. Los intensos ruidos a altas horas de la noche, delincuencias y presunto ejercicio de la prostitución son parte de las problemáticas que flagelan la tranquilidad de los residentes.

Este problema tiene más de 15 años, según los residentes, quienes han presentado en diversas ocasiones sus quejas a la municipalidad.

Una de la vecina señala que muchos de estos establecimientos no cuentan con un sistema acústico apropiado y que se observan con frecuencia grescas, personas alcoholizadas en las calles e incluso, manifiesta que han reportado casos de violación.

“Esto genera violaciones, robos, la tasa de mayor robos y delincuencia está en esta zona, no es posible que esta situación se viene dando a costa de todos nosotros, creemos en un buen compromiso, hemos denunciado, la única discoteca que se puso a derecho fue Tequila, el resto no, no tienen paredes, falta techar, no tienen sistema acústico. Personas que vienen acá a las 6 de la mañana lo roban, el otro día un vecino lo robaron, tienen una puerta clandestina que ahí es entrada y salida de las personas por ahí una persona que no te sirve, lo botan y un poco más Dios sabe las cosas que hacen”, denunció la mujer.

MUNICIPALIDAD RESPONDE

Ante de la denuncia de los vecinos, el gerente de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador, Manuel Ramírez, se pronunció precisando que en la cuadra hay seis discotecas que tiene sus documentos en regla; no obstante, señaló, que según una ordenanza, el funcionamiento de estos establecimientos debe ser hasta las 3 a.m.

“En el mes de octubre ha salido una nueva ley que es benevolente y le da más facilidades a estas empresas”, señaló Ramírez, aclarando que tienen hasta 48 horas para subsanar las observaciones de la municipalidad.

El funcionario mostró una lista de intervenciones que han realizado y aclara que se encuentran en proceso de proseguir con estas acciones.

Pese a las declaraciones de la autoridad municipal, las vecinas prosiguieron con las quejas e instaron a los funcionarios de Villa El Salvador a atender los problemas de inseguridad ciudadana de la zona.