Martín Ojeda tras violento asalto en Yerbateros: “¡Estado reacciona! Esto no da para más”

El pasado sábado, se reportó un violento asalto en el terminal de Yerbateros, ubicado en el distrito de San Luis. Ante esta situación, Martín Ojeda, vocero del gremio de transporte, solicitó al Estado tomar medidas concretas para aplacar la inseguridad que viene flagelando a su sector.

El vocero denuncia que la delincuencia está llegando a niveles nunca antes vistos, indicando que antes los delincuentes perpetraban robos en la carretera, pero que ahora no tienen reparo en atentar contra la seguridad de los pasajeros y conductores en los terminales. Particularmente, este establecimiento se encuentra a dos cuadras de la comisaría de Yerbateros y los dueños habrían invertido en cámaras de seguridad y otras medidas para resguardar a los usuarios.

“Si seguimos así, ante esta inacción del Estado, mejor compramos tanques y comandos, no podemos llegar a ese punto. Eso es lo que pedimos al Estado: ¡Reacciona, reacciona! Esto no da para más, cualquiera que sale a la calle se tiene que santiguar, no puede ser”, indicó el vocero.

INVERSIÓN MILLONARIA

Ojeda señala que, si hay seguridad en este espacio, más no la requerida para enfrentar a delincuentes armados y precisó que tras la denuncia, se le ha provisto de un patrullero.

“Cumplimos con una inversión millonaria de un terminal, contamos con cámaras, cumplimos con resguardo, con un espacio para que la gente pueda estar y tus sales del terminal y que tenemos: llamadores de combis, que paran con la delincuencia, esa delincuencia llama a delincuencia mayor y nadie les dice nada. Desde ahí comienza la ilegalidad”, indicó el vocero, que solicitó que el Ministerio de Transporte y la Sutran tomen las medidas correspondientes sobre este caso.