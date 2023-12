Municipio de Breña fiscaliza obra que dificulta salida de camiones de Bomberos

En el distrito de Breña, la compañía de Bomberos Internacional 14 unificada en la cuadra 3 de la calle Rebeca Oquendo, se ve muy afectada por unas obras que están realizando en las calles.

Ante una emergencia los hombres de rojo no pueden ni salir ni tampoco ingresar con sus unidades con facilidad, lo que sería muy grave ante un hecho como un incendio donde cada segundo cuenta para salvar vidas.

Las obras en las pistas son de la empresa Sedapal, y estas también perjudican a los vecinos del lugar, ya que el caos vehicular que se genera por ellas y el polvo por la tierra contamina su ambiente a diario.

Cabe señalar que, estos trabajos no solo se dan en esta zona, ya que las obras de mantenimiento de desagüe, pero estos no se realizan en corto plazo, generando un gran malestar en los vecinos, estas obras tienen más de dos meses y medio, y lo peor es que no hay trabajadores, y esta todo como abandonado afectando a todos.

