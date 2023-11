Julio Rodríguez sobre liberación de Fujimori: “El TC a enviado a juez la decisión de restablecer el indulto humanitario”

El día de ayer informábamos que el Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución con respecto al indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en 2017, tras haber sido condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Según esta información esto implica que la liberación del expresidente debería llevarse a cabo en los próximos días.

En comunicación con Buenos Días Perú, el abogado penalista Julio Rodríguez da una importante aclaración sobre esta información y aclaró que el Tribunal Constitucional no está restableciendo el fallo a favor del indulto humanitario de Alberto Fujimori, ya que el documento emitido por la institución no habla de la excarcelación del expresidente del Perú.

“Este documento no habla de la excarcelación del expresidente, de ninguna manera y no lo podría hacer, este documento es una decisión que en mayoría está adoptando el TC, señalando claramente que el procedimiento para ellos no merece no aclaración, ni ningún tipo de pronunciamiento que no sea enviar lo que se ha actuado al juzgado ejecutor para que prosiga con sus atribuciones” señaló el hombre de leyes.

“Las atribuciones ya dependerán del Juez de Ica, quien decidirá finalmente si libera a Alberto Fujimori haciendo caso a lo que ha decidido el orden interno o si no lo hace haciendo caso a lo que se ha decidido en la Corte Interamericana” agregó el abogado penalista.

En otro momento señaló que “La decisión que puede adoptar el Juez al recibir el fallo del TC, que le informa que no hay nada que aclarar, y le solicita que continúe con el procedimiento”

En otras palabras, para el hombre de leyes, el TC a envido al Juez de Ica la decisión de restablecer el indulto humanitario a Alberto Fujimori y “Su liberación es una posibilidad totalmente licita”.