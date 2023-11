Jesús María: delincuente llora tras ser capturado al intentar escapar mordiendo a un sereno

La noche del último sábado, dos ladrones operaron con total impunidad en las calles de Jesús María, robando autopartes a vehículos estacionados. Uno de los delincuentes fue sorprendido cometiendo sus fechorías en el pasaje Adán Mejía minutos antes de las 10 de la noche.

El hampón, con aparente experiencia en este tipo de delitos, se acercó a un automóvil de color rojo y realizó maniobras precisas para sustraer un accesorio de la llanta trasera. Al notar la presencia de vecinos, simuló caminar por la zona, pero segundos después volvió en busca de su botín. Sin embargo, él no sabía que todos sus movimientos fueron monitoreados por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Jesús María, hasta que un agente de serenazgo lo intervino en la avenida Arequipa.

Lejos de entregarse, el malhechor forcejeó y llegó a morder al sereno en un intento desesperado de escapar. Tras llamar a la Policía Nacional, se logró detener al criminal, quien, al ser capturado, mostró signos de arrepentimiento y se puso a llorar.

En otro incidente, un segundo ladrón sustrajo el espejo de un automóvil rojo estacionado en la cuadra uno de la avenida Mariatégui. Su aparente calma se vio interrumpida cuando agentes del serenazgo y la Policía lo detuvieron en Santa Paz.

HACE LLAMADO A MINISTRO DEL INTERIOR Y A PRESIDENTA

Por otro lado, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, hizo un llamado al flamante ministro del interior, Víctor Torres, solicitando más recursos para combatir la criminalidad en su distrito. Expresó su preocupación por la continuidad de proyectos, especialmente el equipamiento de la nueva central de videovigilancia. Asimismo, Gálvez pidió a la presidenta Dina Boluarte una reunión para abordar las problemáticas en su jurisdicción y criticó la falta de respuesta a anteriores solicitudes.

"(Boluarte) Le he pedido una reunión por cuarta vez en un medio de televisión y hasta el día de hoy no me concede 5 minutos de su tiempo. He esperado sus tres viajes y todavía no me recibe, vamos a ver si antes de que se vuelva ir de viaje me puede recibir", indicó.

Gálvez Olivares informó que actualmente hay 205 cámaras de videovigilancia operativas en Jesús María, contribuyendo activamente a resguardar la seguridad en la zona.