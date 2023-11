Lince: abuelita muere tras ser atropellada por un conductor de 88 años

Una abuelita perdió la vida tras ser atropellada por un conductor de 88 años cuando intentaba cruzar al otro lado de la avenida Merino en el distrito de Lince. Después de un mes del hecho, la familia de la mujer sigue pidiendo justicia, ya que denuncian que el sujeto no se bajó a auxiliar a la víctima.

De acuerdo al testimonio de las hijas de la agraviada, el hombre no se bajó del vehículo para auxiliar a la mujer que había atropellado; todo lo contrario, con su auto pasó sobre el cuerpo de la víctima, alegando que no la había visto.

“La preferencia es del peatón, él pudo haber frenado. Al caer el cuerpo de mi madre la aplastó, tuvo fracturas en cadera y costilla”, denunció la hija de la mujer.

PIDEN JUSTICIA

El hombre ha sido identificado como Tenor Sánchez Machuca, su licencia no tiene puntajes de faltas o de infracción tras este hecho, según las hijas de la mujer; no obstante, la familia de la víctima cuestiona a la Fiscalía por no haberle aplicado arresto domiciliario y piden que este hecho se siga investigando.

“En la comisaría solo deja su brevete de conducir. Para salir de la comisaría, en el atestado señala que tiene problemas de salud, pero no hay ningún examen médico. No le hicieron nada”, indicó la hija.

Tras este suceso, la defensa del octogenario señaló que su representado sufre del corazón y que se encuentra recibiendo medicamentos.