Centro de Lima: ATU realiza operativo contra transporte informal 'no es por molestarte, es por cuidarte'

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la PNP realizaron un operativo contra el transporte informal en el Centro de Lima bajo el lema “No es por molestarte, es por cuidarte”.

En la avenida Abancay con el jirón Ucayali se reportó el remolque de un auto. Las autoridades indican que el conductor habría estado prestando el servicio de taxi colectivo; no obstante, el hombre rechaza esas acusaciones.

“Este vehículo está evidenciando que está haciendo de taxi colectivo, un servicio irregular, un servicio que no tiene autorización”, indicó el vocero de la ATU; no obstante, el dueño del vehículo indica que el presunto infractor se encontraba trabajando como taxi, más no como colectivero.

“NO ES POR MOLESTARTE, ES POR CUIDARTE”

El vocero de ATU destaca los peligros que puede suponer para los usuarios hacer uso de servicios de transporte informal. Destacando que, en caso de sufrir algún accidente en un vehículo sin SOAT adecuado, corren el riesgo de no ser atentados.

“Lo que normalmente verificamos es que el vehículo no tiene autorización o que no tiene SOAT o CITV, el conductor no tiene licencia de conducir adecuada. Todo esto agravan un viaje seguro. Nosotros estamos inmersos en la campaña ‘No es por molestarte, es por cuidarte’ para velar por la seguridad del viaje de los usuarios.", sostuvo el vocero.