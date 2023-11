Enrique Blume sobre acusaciones contra Patricia Benavides: "No hay prueba indubitable que ella esté directamente involucrada"

Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, considera que aún no hay pruebas concluyentes que involucren directamente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como líder de una presunta red criminal enquistada en el Ministerio Público. A pesar de los chats revelados, que muestran al asesor de Benavides, Javier Villanueva, coordinando votos con congresistas a cambio de archivar denuncias que los involucran, Blume señala que el caso se debe ver con "prudencia y serenidad" por el bien del país.

"Lo que hay es indicios que ameritan el inicio de una investigación preliminar, no hay una un documento indubitable y una prueba indubitable que la fiscal de la Nación esté directamente involucrada (...) es un chat, no de ella, sino de un asesor y como comprenderá quien ejerce la titularidad de una institución que tiene cientos de personas no puede controlar el accionar de cada uno de sus miembros", declaró a Buenos Días Perú.

"Esta es una noticia en desarrollo, nosotros tenemos una versión todavía parcial, debemos conocer el detalle, debemos conocer los descargos para poder dar un juicio serio, un juicio ponderado, un juicio prudente, porque no se puede tampoco afectar la dignidad de las personas con tanta facilidad", agregó.

Por otro lado, el letrado admitió que Benavides cometió dos errores: primero, al retirar a Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop); y segundo, al anunciar que presentaría la denuncia constitucional contra la presidente Dina Boluarte y Alberto Otárola por las muertes en protestas en medio de su comunicado por las acusaciones en su contra.

"Suena un poco como que ha tratado de distraer la atención de la opinión pública, creo que ahí, con todo respeto la fiscal de la Nación, ha estado mal asesorada", manifestó.

En cuanto a la solicitud de renuncia, Blume llamó a la prudencia e indicó que se debe seguir el debido proceso, evitando la precipitación en la toma de decisiones. Insistió en que las soluciones deben ajustarse a la Constitución y la ley.

"Hacer un llamado a que todos estos actores se serenen y se dejen de estar enfrentando. Piensen en el país más que todo, porque esto tiene canales y vías constitucionales. Si hay responsabilidad se tendrá que tomar la decisión, y tendrán que salir los que tengan que salir, pero no agranden ni magnifiques algo tan terrible como para para decir que se acaba la democracia, que se adelanten elecciones y que se vayan todos, como he oído", expresó.