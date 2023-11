Escritora denuncia que hombre la acosa desde hace 2 años: "No quiero ser una cifra más de feminicidio"

La escritora Cecilia Zero ha denunciado un caso de acoso que ha pasado de lo cibernético a lo presencial. El acosador, identificado como Julio Herrera Lamas, se presentó durante uno de sus conversatorios en una feria del libro. En el video registrado del momento, se observa cómo la letrada confronta al acosador, advirtiéndole que será denunciado y exigiéndole que cese sus acciones intimidatorias.

Cero relató a Buenos Días Perú que este sujeto inicialmente le ofreció servicios de prensa en el 2021, propuesta que rechazó de manera amable. Sin embargo, la situación escaló cuando él persistió, llevándola a bloquearlo en redes sociales. Posteriormente, descubrió que este hombre la seguía con más de 20 perfiles diferentes, comentando con distintos nombres.

La literata, al percatarse de este acoso cibernético, no había presentado denuncia anteriormente. Sin embargo, luego del incidente presencial, Cecilia decidió formalizar la denuncia ante las autoridades policiales, porque teme por su vida.

"Y lo peor es que en ese momento no hay seguridad no hay seguridad en la feria, yo ahorita estoy muy nerviosa, yo no merezco pasar por esto, mi familia no merece pasar por esto, y yo no quiero ser una cifra más de feminicidio. Tengo miedo", expresó.