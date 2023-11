Incendio en el Callao: vecino intentó salvar a joven con discapacidad intelectual del fuego

Un joven de 26 años, identificado como Gerardo Joel Torres Fernández, perdió la vida en un incendio de código 2 que consumió un tercer piso por completo. La víctima, que padecía de discapacidad intelectual, quedó atrapada en medio de las llamas, y pese a los esfuerzos de los vecinos, lamentablemente no se pudo evitar su fallecimiento.

El siniestro ocurrió en una vivienda del Callao, afectando de manera severa el tercer piso, donde se encontraba Torres Fernández. Los bomberos, tras controlar el incendio, hallaron el cuerpo sin vida del joven.

La tragedia pudo haber sido aún mayor, ya que el incendio afectó no solo el tercer piso, sino también causó daños materiales en las viviendas de los pisos inferiores. No obstante, seis personas -gracias a la valentía de Ronald García, un vecino solidario- lograron ser evacuadas a tiempo. García, al escuchar los gritos de auxilio, no dudó en ingresar a la casa en llamas, arriesgando su propia vida para rescatar a los residentes.

El hombre relató cómo corrió y rompió las puertas del primer y segundo piso para llevar a salvo a los niños y a la señora. Sin embargo, a pesar de sus intentos heroicos, la intensidad del fuego y una puerta cerrada le impidieron rescatar al joven con habilidades especiales. "No se pudo hacer más porque la candela estaba fuerte", expresó García.

El Municipio del Callao respondió rápidamente ante la emergencia, brindando apoyo a las familias afectadas con carpas, colchones, ropa y alimentos. Además, se comprometió a proporcionar un nicho para el joven fallecido, buscando aliviar en parte el dolor de la familia ante esta trágica pérdida.