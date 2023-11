VES: colapso de poste de telefonía sobre vivienda deja dos familias afectadas

Despertaron por el ruido estruendoso y se percataron de que el poste cayó sobre su casa, ubicada en el sector 6 en Villa El Salvador. Dos familias viven hace tres semanas en vilo por este bloque de concreto perteneciente a una empresa de telefonía.

"Fue un golpe muy fuerte. Yo pensé que había sido accidente y cuando salgo me encuentro con la sorpresa del poste, y estaban todos los niños asustados", indicó una de las afectadas.

Afortunadamente, el impacto solo dañó el techo de la calamina. Denuncian que la empresa responsable solo vino a tomar una foto hace unos días sin ejecutar mayores acciones.

"La telefónica, tanto Claro como Movistar, no han venido, han mirado y nada más. Entonces, la verdad, nosotros como pobladores no sabemos a dónde recurrir, siempre con el temor porque yo tengo dos niños, incluso tengo un niño especial que siempre está en riesgo, y me da miedo que esto colapse y pase a peores", expresó otra de las agraviadas.

MÁS COLUMNAS AFECTADAS

La columna, prácticamente pendiendo de un cable, muestra su base carcomida. No obstante, no es el único en esta condición; al menos seis postes presentan problemas similares. Algunos vecinos se han visto obligados a poner palos como sostén para evitar incidentes.

La municipalidad de Villa El Salvador se acercó al lugar e indicó que ya reportaron el problema a la compañía encargada, ya que este poste tiene aproximadamente casi 30 años de antigüedad. Por lo tanto, la empresa debe realizar una evaluación de resistencia y cambiar y renovar este poste, así como muchos otros en el distrito.

Cabe señalar que, tras la denuncia, personal de la empresa realizó las labores de retiro del poste; sin embargo, la compañía no se pronunció por los daños ocasionados a las dos familias.