Mujer queda gravemente herida tras triple choque en SJL: podría perder ambas piernas

Familiares de Luzmila Olinda González Poma, una de las heridas en un triple choque que se registró en San Juan de Lurigancho, están pidiendo justicia y ayuda económica, ya que la víctima podría perder las piernas. Como la colisión, ocurrida el último míercoles, involucró a dos vehículos informales que no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que cubra todos los gastos médicos, y existe la posibilidad de que pierda ambas piernas.

La hermana de Luzmila, Raquel González, expresó su angustia a Buenos Días Perú porque su hermana no puede recibir ayuda médica. Además, mencionó que el conductor responsable del choque no se quiere hacer cargo de los gastos, y su familia no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los costos médicos.

Raquel solicita apoyo económico para que su hermana pueda someterse a la operación lo más pronto posible, ya que la situación es urgente y temen que la den de alta solo con el yeso. Además, señala que la ellos no tiene un lugar adecuado donde llevar a Luzmila después de la intervención, ya que no son de Lima.

Por su parte, el abogado de la familia reveló que el chofer responsable tiene la licencia suspendida y ha incurrido en un delito de lesiones culposas graves, con una pena privativa de hasta 6 años, según la denuncia presentada.