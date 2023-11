Maicelo denuncia falta de seguridad en San Isidro tras robo en su local: "Pero para multarme sí son buenos"

El exboxeador Jonathan Maicelo se suma a la lista de empresarios afectados por la delincuencia, después de que su restobar- ubicado en la cuadra 1 de Armando Blonde, en San Isidro- fue asaltado durante la madrugada. Los delincuentes, captados por las cámaras de seguridad, se llevaron las ganancias del fin de semana, dinero en efectivo, tragos caros, tabletas utilizadas para las comandas, y utensilios de cocina.

El exdeportista cuestionó la gestión de seguridad en San Isidro, acusando a las autoridades municipales de priorizar la fiscalización y multas a los empresarios en lugar de enfocarse en brindar seguridad. Maicelo lamentó que, a pesar de ser víctima de robos y amenazas previas, las medidas de seguridad no han mejorado en la zona.

"Qué pena que San Isidro me tiene hostigando, me tiene multando, me tiene clausurando mi local constantemente, molestando de mala gestión que tiene para lo que es seguridad. Son buenísimos para multar molestar hostigar pero para lo tema de seguridad nada", declaró a Buenos Días Perú.

En las imágenes del robo, se puede observar claramente el rostro de al menos uno de los delincuentes. Maicelo hizo un llamado para obtener información sobre la identidad de los responsables y afirmó que continuará con la operación de su restaurante a pesar del incidente. Sin embargo, siguió expresando su frustración por la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades municipales y de seguridad.

"Me mandaron un serenazgo el día de ayer para que les de los videos las cámaras, se la di, ya se le di como quien dice para por cumplir, pero de que espero algo de ellos estoy seguro que no hay nada, porque no han vuelto a venir a visitarme", manifestó.