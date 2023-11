Le piden S/50 mil para no matarlo a él ni a su familia: salsero es extorsionado desde hace 18 días

Los casos de extorsión parecen no cesar en Lima. Un integrante de una agrupación de salsa ahora vive atemorizado después de recibir amenazas y demandas de un grupo de extorsionadores extranjeros. Los malhechores exigen la suma de 50 mil soles, y le han enviado mensajes amenazantes, incluyendo imágenes de armas y videos intimidatorios.

La víctima, identificada como Toribio, relató a Buenos Días Perú que la situación comenzó hace 18 días cuando recibió llamadas exigiendo un pago elevado. Después, comenzaron a enviarle fotos y videos de los lugares donde se encuentra, generando un temor constante en la vida diaria del afectado.

El miedo ha llevado a Toribio a cambiar su rutina diaria, evitando salir de su casa, manteniendo a sus hijas sin asistir al colegio y a su esposa imposibilitada de salir a su trabajo.

La situación ha sido denunciada a las autoridades, y a pesar de que la Policía ha comenzado a trabajar en el caso, la demora en la identificación de los responsables genera preocupación, especialmente ante la cercanía de compromisos laborales del afectado. Toribio indicó que tenía una presentación para este viernes con su orquesta en San Juan de Lurigancho, pero ha tenido que abstenerse a asistir.

"De dónde voy a sacar todo ese dinero que me piden, y me están presionando y presionando presionando y yo no estoy trabajando, no estoy generando dinero. Ahorita comienzan las deudas, los pagos de alquiler de casa, pagar personal, pagar esto, ya se viene campaña de fin de año y no puedo trabajar", expresó frustrado.

Toribio hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas más estrictas contra los extorsionadores extranjeros y propone una mano dura y el cierre de fronteras para evitar más casos similares.