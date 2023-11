Surco: mujer denuncia que su empleada del hogar le robó y pide que devuelva pertenencias

En el distrito de Surco, una mujer identificada como Miriam Maribel Velázquez Vargas es señalada como presunta responsable de un robo a la señora Carol Escajadillo. Velázquez, quien trabajaba en la casa de la víctima, habría aprovechado la ausencia de esta última para llevarse dinero en efectivo y varios objetos de valor.

La señora Carol Escajadillo detalló a Buenos Días Perú que el asalto ocurrió el día sábado, cuando salía a hacer sus compras y dejaba la casa momentáneamente sola. La empleada conocía la rutina de la dueña de casa y el lugar donde guardaba sus pertenencias, procediendo a llevarse zapatillas nuevas y una suma aproximada de 5600 soles.

El hijo mayor de 13 años de la señora Carol, quien estaba presente en el momento del robo, siguió discretamente a Velázquez hasta un grifo cercano, donde la vio cargar paquetes. Aunque se expuso a posibles riesgos, logró observar detalles sobre el vehículo en el que se marchaba la presunta ladrona.

La agraviada señaló que el día de ayer la acusada la llamó para desmentir que ella sea la responsable del robo, pero que al hacerlo también la amenazó e insultó. Finalmente, al intentar contactarla otra vez por WhatsApp, Velázquez Vargas no le volvió a contestar.

"Me llama para este conversar y primero en la mañana, me llama a insultarme, me insultó me amenazó me gritó me dijo que no me había robado, yo solamente diciéndole que por favor que me devuelva los robado. En la tarde me volvió a llamar y me dijo que había ido a mi centro de trabajo con uno de sus primos, que quería que yo salga de mi trabajo para conversar con ella, yo le dije que viniera acá a mi casa para conversar que venga con su primo con su prima para conversar, y en ni un momento se apareció", explicó la afectada.

Miriam Maribel, de 54 años y originaria de Cajamarca, fue contratada a través de una agencia de empleos ubicado en el óvalo Higuereta. La señora Carol Escajadillo indicó que la empleada llegó con referencias proporcionadas por la agencia, aunque ahora cuestiona la veracidad de dichas referencias.

Finalmente, tras el robo, la víctima realizó la denuncia correspondiente, y la Policía ya se encuentra trabajando en el caso.