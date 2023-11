Trabajadoras sexuales denuncian irregularidades en comisaría tras capturar a extorsionador

Un grupo de trabajadoras sexuales se armó de valor y capturó a un extorsionador que les exigía pagar cupo para seguir laborando en el jirón Zepita, Cercado de Lima; no obstante, las agraviadas exponen que hubo demoras y obstáculos en la recepción de su denuncia.

“El día de hoy nos dijeron que no podíamos denunciar porque no nos habían hecho nada. Como no nos han robado, como no nos han cortado, entonces no hay pruebas”, indicó la víctima.

Se tiene conocimiento que la denuncia fue aceptada horas después de este arresto ciudadano. Panamericana Noticias intentó comunicarse con el comisario de la dependencia policial de Alfonso Ugarte para obtener su versión sobre las demoras e impedimentos que, según las denunciantes, existen al acusar a estos sujetos; sin embargo, la autoridad PNP no ha se pronunciado al respecto.

Las víctimas señalan que deben pagar 300 soles semanales para trabajar en el jirón Zepita, Chancay y otras calles aledañas; además, denuncian que son seguidas y amenazadas diariamente por estos hampones.

“Nos vienen amenazando diciéndonos que nos va a pasar igual o peor que a Rubí y Priscila, que fueron asesinadas por el cobro de cupos”, indicó la denunciante.

Hace una semana, estas mujeres llevaron a la comisaría de Alfonso Ugarte a otro hombre, de nacionalidad venezolana, señalado como uno de los agresores que apuñaló a una trabajadora de nombre Ángeles. Este sujeto es el segundo extorsionador que han logrado capturar.

“Él fue quien cortó a la compañera Ángeles el brazo y parte del seno”, indicó.

NI LOS BARROTES LO DETIENEN

Incluso dentro de la comisaría, se reportan amenazas a las trabajadoras sexuales. El sujeto detenido muestra una actitud desafiante ante las autoridades policiales y las denunciantes, incluso en los videos se observa al hampón salir de la celda.