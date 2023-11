Extorsionadores estarían pidiendo 500 soles a tiendas de VMT: “la PNP no va estar contigo toda la vida”

Unos sujetos, a bordo de una motocicleta, dispararon hasta cuatro veces contra un taller mecánico ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo. El dueño de esta local denuncia que este suceso ocurrió luego de negarse a pagar 20 mil soles a extorsionadores.

“Yo no soy el único, son varios negocios, son varias personas de condiciones humildes que están siendo extorsionados”, indicó la víctima de este atentado.

El agraviado señala que él no sería el único afectado, los hampones estarían cobrando 500 soles a otras tiendas para no atentar contra sus negocios.

“500 soles están pidiendo a todas las tiendas, si no pagamos, como siempre van diciendo que van a poner una granada. Todos están amenazados, yo lo veo desde hace 15 días”, indicó un vecino.

MENSAJES AMENAZANTES QUE VENÍA RECIBIENDO EL DUEÑO DEL TALLER

El dueño del taller afectado denuncia que venía recibiendo mensajes amenazantes por parte de extorsionadores desde hace varios días, en los que amenazan con atentar contra él y su familia por negarse a pagar 20 mil soles.

“Solo queremos brindarle una mejor seguridad a este (usted) y su familia, ya que lo tenemos totalmente ubicado, le vamos a pedir una pequeña colaboración de 20 mil soles, espero su respuesta en menos de 24 horas. En caso de que usted no haga caso a nuestro mensaje, haremos un arto (acto) de preferencia que le va a incomodar a usted y su familia, recuerdo la familia lo primero ante todo”, se lee en un mensaje en el cual Forman ‘Los Trujillanos’.

El agraviado aclara que el local de este negocio es alquilado y que la dueña del predio no quiere continuar trabajando con la víctima por este atemorizante suceso.

“La próxima no va a ser el local, sino tu casa y tu señora, así que dime cómo va a ser y ya no quiero 5, quiero 10 mil, no pienses que la policía va a estar contigo toda la vida cuidándote”, se lee en uno de los chats.