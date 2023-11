¡En menos de 15 segundos! Delincuente asalta rápidamente a joven en La Victoria

Las cámaras de seguridad, ubicadas en una zona desolada del distrito de La Victoria, captaron cómo un delincuente asaltó a un joven en menos de 15 segundos.

Luego de lograr su cometido, el hampón subió a bordo de una motocicleta donde lo esperaba su cómplice, ambos sujetos huyeron raudamente del lugar.

El agraviado intentó resistirse al asalto; no obstante, el accionar del delincuente fue tan rápido que no pudo percatarse si el criminal portaba un arma de fuego o no.

VECINOS NO SALEN DE NOCHE PARA NO SER VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA

Los residentes de la zona denuncian que, a raíz de los altos índices de inseguridad, evitan salir de noche por miedo a ser la siguiente víctima de estos facinerosos.

“Yo a mi casa entro a las 7 u 8, si salgo, tengo que salir acompañada y con miedo porque es una zona que es sola y a partir de las 7 de la noche, no hay nadie acá. Entonces los delincuentes están al acecho de la gente que está llegando de trabajar”, indica una vecina.