Cayó alias 'El Terco' en El Agustino: sujeto intentó entrar a robar a hospital Hipólito Unanue

El reconocido delincuente Miguel Montero Pérez, alias "El Terco", fue finalmente capturado en el distrito de El Agustino, gracias a la intervención de agentes del Grupo Terna y serenazgo de la zona. Montero Pérez ha sido vinculado a una serie de robos y asaltos, demostrando una habilidad particular para eludir a las autoridades.

El incidente que llevó a su captura se produjo cuando Montero Pérez, en un acto de osadía, intentó escalar la reja del Hospital Hipólito Unanue. A pesar de lograr ingresar al área de consultas, su presencia no pasó desapercibida y el vigilante del hospital, ya alertado de su presencia, procedió a su expulsión.

Sin embargo, "El Terco" no se dio por vencido y fue visto en el cruce de la avenida César Vallejo y el jirón Los Higos, intentando robar un celular a un transeúnte. Aunque su intento no tuvo éxito, el malhechor continuó con su racha delictiva, demostrando una destreza particular para quebrar cerraduras y entrar a casas ajenas. Fue durante uno de estos robos que la policía logró capturarlo.

Otro delincuente conocido como "El Peterete" también fue capturado recientemente, gracias a la colaboración entre la central de video vigilancia y el Grupo Terna. Además, se ha registrado un incremento de delitos menores, como el intento de un reciclador de robar los focos de una panadería. Estos incidentes reflejan la creciente audacia de la delincuencia en esta parte del distrito, donde también se han registrado asaltos a plena luz del día.

Lamentablemente, la falta de denuncias formales cuando estos criminales son capturados, hace que a menudo sean liberados, volviendo a las calles cada vez más violentos y peligrosos.