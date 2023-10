Abogado penalista sobre defensa de Abel Valdivia: "Una persona no puede seguir a un delincuente para matarlo"

Se han divulgado nuevas imágenes que podrían dar un giro a la historia del asesinato en la fiesta de cumpleaños del excongresista Paul García, donde murió el comunicador Enrique Tirado, quien, según el metraje revelado, portaba un arma punzocortante, aparentemente un cuchillo. Luego, en el video se puede observar un enfrentamiento en el que intervienen los hermanos Pedro y Abel Valdivia. La familia de estos ha alegado que Abel actuó en legítima defensa de su hermano Pedro; sin embargo, las nuevas imágenes podrían cambiar la interpretación de los hechos. Buenos Días Perú conversó con el abogado penalista Andy Carrión para entender mejor cómo esta nueva prueba podría influir en la investigación del caso.

Según Carrión, las imágenes dan una apreciación mucho más certera de lo ocurrido. En ellas, se puede ver el momento de la agresión y las circunstancias en las que la víctima, Enrique Tirado, se aleja del lugar de los hechos. En el video, también se puede ver cómo Abel Valdivia, quien ha admitido ser el autor del disparo, recoge el arma y, junto a su hermano, persigue a la víctima. Según Carrión, este hecho es crucial para determinar si se trató o no de legítima defensa.

El abogado explicó que para que se configure la legítima defensa, es necesario que exista una agresión ilegítima y actual. Esto significa que la persona tiene derecho a defenderse si está en peligro inmediato, como en el caso de un robo con violencia; No obstante, no está permitido perseguir al agresor para hacerle daño si este se está alejando. En este caso, las imágenes muestran que Tirado se alejaba de los hermanos Valdivia, quienes lo persiguieron, por ende, según Carrión, esto no configuraría legítima defensa.

Como se recuerda, Abel Valdivia se encuentra en Rusia y se está a la espera de que se inicie el trámite de extradición para que pueda responder ante la justicia peruana. El letrado señaló que este proceso puede ser largo, especialmente dado que Perú no tiene un tratado de extradición con Rusia.

Además, Carrión señaló que las contradicciones en las declaraciones de Abel Valdivia, quien afirmó haber realizado un disparo disuasivo, también serán un factor a considerar en la investigación.